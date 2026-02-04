Recibe 911, cientos de llamadas falsas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha identificado un alto volumen de llamadas improcedentes al sistema de emergencias 911, las cuales, en casos reincidentes, han derivado en denuncias ante la Fiscalía General del Estado, informó su titular, Jesús Juárez Hernández.

El funcionario explicó que sí se logra identificar números digitales desde los cuales se realizan llamadas falsas o de broma y aunque no precisó una cifra exacta de denuncias presentadas, aclaró que no se trata de un número exagerado. "No traigo la estadística, pero no son tantos", señaló.

Detalló que semanalmente se reciben cientos de llamadas al número de emergencias y que, al cierre de algunos meses, esa cifra puede convertirse en miles. Ante esta situación, Juárez Hernández hizo un llamado a la ciudadanía para usar de manera responsable las líneas de emergencia.

"Pedimos conciencia a la población, que tomen en cuenta que hay personas que verdaderamente necesitan del auxilio de la autoridad, o incluso de instituciones de salud y de emergencias médicas, y cuando el 911 está ocupado, esas llamadas no entran", advirtió.

Sobre el origen de estas llamadas, el titular de la SSPC indicó que se han detectado diversas circunstancias, desde bromas y juegos hasta actos realizados con mala intención, sin que se trate exclusivamente de un sector específico de la población.

Asimismo, adelantó que se analiza, junto con el gobernador del estado, la posibilidad de generar un nuevo espacio o esquema para la recepción de llamadas, similar al que ya operan otras entidades del país, con el objetivo de despresurizar el sistema actual.