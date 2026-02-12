logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Fotogalería

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reconstruye R. Gallardo cuatro carreteras más

Miles de habitantes dejaron atrás baches, trayectos largos y daños a sus automóviles

Por Redacción

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Reconstruye R. Gallardo cuatro carreteras más

En un intensa gira de trabajo que demuestra el cambio que se vive en las cuatro regiones, el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona inauguró tres nuevos caminos en Tamazunchale y arrancó los trabajos de uno más, que transforman la movilidad y la seguridad vial en la Huasteca en beneficio de miles de habitantes, que por fin dejaron atrás los baches, los trayectos largos y las afectaciones a sus vehículos.

Como parte de la moderniación histórica en caminos y carreteras, el Mandatario potosino entregó el Camino Entronque Carretera Federal 102–Santa María Picula con una inversión de 21 millones de pesos, el Camino Aguazarca–San Francisco de 6 kilómetros como parte del circuito hasta Tamán con impacto en 27 comunidades la sierra de Tamazunchale y una inversión de 90 millones de pesos, la rehabilitación Retroceso–Santiago Centro de 10 millones de pesos.

Ricardo Gallardo subrayó que para Tamazunchale se han invertido más de 250 millones de pesos para carreteras y que se invertirá otra cifra igual para más caminos, en respuesta al abandono histórico de la herencia maldita que dejó todos los caminos destruidos, situación que ya cambió con obras de impacto regional que facilita el traslado de estudiantes, productores y comerciantes, y reduce riesgos en temporada de lluvias, además de dar más plusvalía a las comunidades.

Con un ambiente nublado en la sierra alta de Tamazunchale, el Jefe de Gobierno dijo que se continuará trabajando para que las carreteras vuelvan a ser una oportunidad para el desarrollo de los pueblos y comunidades, con caminos y carreteras nuevas que están bien hechas y duran, como ya se ha demostrado en las cuatro regiones del Estado "no vamos a parar hasta que todas las carreteras estén totalmente nuevas", finalizó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las intervenciones incluyeron rehabilitación de carpeta, señalamiento horizontal y vertical, y mejora de accesos para fortalecer la seguridad vial y de las localidades decenas de comunidades.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    GCE reporta calma en la Central de Abastos tras disturbios
    GCE reporta calma en la Central de Abastos tras disturbios

    GCE reporta calma en la Central de Abastos tras disturbios

    SLP

    Redacción

    Autoridad estatal informa que no hay lesionados graves y que cinco personas fueron detenidas.

    Gama exige justicia por asesinatos en Villa de Reyes
    Gama exige justicia por asesinatos en Villa de Reyes

    Gama exige justicia por asesinatos en Villa de Reyes

    SLP

    Redacción

    Exige que la FGE investigue y, de haber delitos federales, la FGR atraiga el caso

    Ruth González apoya jornada laboral de 40 horas
    Ruth González apoya jornada laboral de 40 horas

    Ruth González apoya jornada laboral de 40 horas

    SLP

    Redacción

    Senadora por SLP apoya reforma para disminuir jornada semanal.

    Regidor evita hablar de sanciones tras viaje a España
    Regidor evita hablar de sanciones tras viaje a España

    Regidor evita hablar de sanciones tras viaje a España

    SLP

    Rolando Morales

    El gobernador Ricardo Gallardo calificó el viaje como gasto innecesario y advirtió posibles sanciones del PVEM