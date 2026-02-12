Reconstruye R. Gallardo cuatro carreteras más

En un intensa gira de trabajo que demuestra el cambio que se vive en las cuatro regiones, el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona inauguró tres nuevos caminos en Tamazunchale y arrancó los trabajos de uno más, que transforman la movilidad y la seguridad vial en la Huasteca en beneficio de miles de habitantes, que por fin dejaron atrás los baches, los trayectos largos y las afectaciones a sus vehículos.

Como parte de la moderniación histórica en caminos y carreteras, el Mandatario potosino entregó el Camino Entronque Carretera Federal 102–Santa María Picula con una inversión de 21 millones de pesos, el Camino Aguazarca–San Francisco de 6 kilómetros como parte del circuito hasta Tamán con impacto en 27 comunidades la sierra de Tamazunchale y una inversión de 90 millones de pesos, la rehabilitación Retroceso–Santiago Centro de 10 millones de pesos.

Ricardo Gallardo subrayó que para Tamazunchale se han invertido más de 250 millones de pesos para carreteras y que se invertirá otra cifra igual para más caminos, en respuesta al abandono histórico de la herencia maldita que dejó todos los caminos destruidos, situación que ya cambió con obras de impacto regional que facilita el traslado de estudiantes, productores y comerciantes, y reduce riesgos en temporada de lluvias, además de dar más plusvalía a las comunidades.

Con un ambiente nublado en la sierra alta de Tamazunchale, el Jefe de Gobierno dijo que se continuará trabajando para que las carreteras vuelvan a ser una oportunidad para el desarrollo de los pueblos y comunidades, con caminos y carreteras nuevas que están bien hechas y duran, como ya se ha demostrado en las cuatro regiones del Estado "no vamos a parar hasta que todas las carreteras estén totalmente nuevas", finalizó.

Las intervenciones incluyeron rehabilitación de carpeta, señalamiento horizontal y vertical, y mejora de accesos para fortalecer la seguridad vial y de las localidades decenas de comunidades.