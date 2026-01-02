Recortan 30% costo de licencia de alcoholes

La Secretaría de Finanzas del gobierno estatal otorgará subsidios del 30 por ciento al trámite de refrendo de licencias para la venta de bebidas alcohólicas para hoteleros y restauranteros adscritos a las cámaras oficiales de ambos sectores.

Lo anterior quedó establecido en sendos acuerdos administrativos que fueron publicados el último día del año pasado en el Periódico oficial del Estado.

Los documentos fueron firmados por la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, y señalan que los beneficios fiscales se realizaron en respuesta a peticiones expresas de los capítulos estatales de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) y de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) realizadas a principios de diciembre del 2025.

Es decir, las peticiones recibieron una respuesta positiva en poco más de tres semanas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ambos sectores recibirán un subsidio equivalente al 30 por ciento en el pago del derecho por la renovación anual de la licencia del ejercicio fiscal 2026 de permisos para la venta de bebidas con contenido alcohólico, en la modalidad de "Hoteles y Moteles", para los integrantes de la AMHM.

En el caso de los restauranteros, el beneficio es un subsidio del mismo porcentaje en el pago de los derechos correspondientes al referendo anual de la licencia para la venta de bebidas con contenido alcohólico de alta graduación para el ejercicio fiscal 2026.

En ambos casos, la condición obligatoria para los solicitantes es que acrediten la pertenencia a alguna de las dos organizaciones empresariales.

Actualmente, la Ley de Hacienda del estado marca una tarifa equivalente a 284.98 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para el refrendo de la licencia de venta de bebidas alcohólicas para ambos sectores. Estimacione sindican que este año que inicia, el valor de la UMA será de 117.60 pesos.

Así, el subsidio autorizado recorta en 85.49 UMAs el costo del trámite para hoteleros y restauranteros, que acabarán pagando 199.49 UMAs.

Esto equivale a que de 33 mil 513 pesos que se pagarían por el trámite, ambos sectores recibirían un subsidio de poco más de diez mil pesos.