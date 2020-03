Rectores alemanes acuerdan alianzas con la UASLP

Un grupo de 20 rectores de universidades alemanas y diplomáticos que forman parte del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) visitaron la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para conocer su oferta educativa y de investigación, así como sus proyectos de desarrollo, además establecieron acuerdos de colaboración internacional con ocho de estas instituciones.

La reunión con los rectores alemanes estuvo presidida por el rector de la UASLP, Manuel Fermín Villar Rubio; el Dr. Christian Müller, jefe del Servicio Alemán y de intercambio académico (DAAD), 20 rectores alemanes; el secretario general de la Universidad, Anuar Abraham Kasis Ariceaga, y los directores de las Facultades y Campus, así como de los 15 institutos y centros de investigación de la UASLP.

Los rectores alemanes participantes son: Dr. Esther Schnetz of University of Applied Sciences, Dr. Steffen Teichert University of Applied Sciences Jena, Dr. Ute Von Lojewski of the University of Appliend Sciences Mûnster, Dr. Burghard Hermeier of the University of Applied Sciences Esseu; Dr. Johannes Schaller Ceo of University of Applied Health Sciences Gera. Dr. Pilar Salamanca Vicepresident of the University SDI Munich, Dr. Dolores Sánchez Bengoa Vice President of the University of Applied Management Studies Mannheim, Dr. Christian Malterer of the University of Applied Mediadesing Berlín.

En su intervención ante los rectores alemanes, el rector de la UASLP, Manuel Fermín Villar expuso que esta casa de estudios con 396 años de historia, es la primera universidad autónoma del país, con cobertura educativa en todo el estado a través de sus ocho campus, ofreciendo 100 carreras.