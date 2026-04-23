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Recuerdan el legado del papa Francisco en Pozos

Por Leonel Mora

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
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Recuerdan el legado del papa Francisco en Pozos

La parroquia de San Francisco de Asís de Villa de Pozos recordó que el pasado 21 de abril se cumplió el primer aniversario luctuoso del papa Francisco y pidió a la comunidad no olvidar el legado del pontífice sudamericano.

"A un año de su partida, su voz sigue resonando en el corazón de la Iglesia y del mundo.  Hoy recordamos su legado con gratitud y compromiso. Que su ejemplo nos inspire a ser una Iglesia más humana, más solidaria y abierta, capaz de mirar con ternura a los más necesitados", publicaron representantes parroquiales, haciendo eco de las palabras que la 

Arquidiócesis de San Luis Potosí dedicó al finado Jorge Mario Bergoglio.

Se recordó la frase del papa Francisco "Recen por mí" y se invitó a las y los católicos de Villa de Pozos a dedicar unos minutos de oración al recuerdo del jerarca religioso.

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El papa Francisco visitó México del 12 al 17 de febrero de 2016 y estuvo presente en la Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua, Michoacán y Chihuahua. Fue electo como pontífice el 13 de marzo de 2013 y se trató del primer papa de origen latinoamericano en toda la historia de la Iglesia católica.

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