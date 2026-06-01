Recurrentes, multas a conductores que invaden banquetas de Carranza

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que cada semana se aplican entre tres y cuatro infracciones a conductores que utilizan las banquetas de la avenida Venustiano Carranza como espacios de estacionamiento, afectando la movilidad y seguridad de los peatones.

El funcionario explicó que, aunque en la ciclovía suelen detectarse maniobras momentáneas de ascenso y descenso de pasajeros, la principal problemática se concentra en la ocupación indebida de banquetas, particularmente en el tramo comprendido entre las calles Uresti y Tomasa Estévez.

"Lo que más tenemos por sanción, sobre todo en Carranza, es por la utilización de estacionamiento de la banqueta. Ahí sí aplicamos en promedio unas tres o cuatro infracciones por semana", señaló.

Antonio de Jesús Villa Gutiérrez detalló que la banqueta ubicada en ese sector de la avenida es amplia y, en algunos casos, negocios o particulares la utilizan para estacionar vehículos, lo que representa una invasión del espacio destinado al tránsito peatonal.

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Respecto a las sanciones económicas, indicó que estacionarse en una ciclovía puede representar una multa cercana a los mil 800 pesos, mientras que ocupar espacios reservados para personas con discapacidad alcanza montos de casi nueve mil pesos.