Redistribuyen recursos para los municipios

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El Gobierno del Estado modificó la fórmula con la que distribuirá durante lo que resta de 2026 las participaciones e incentivos federales para los 59 municipios, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) validó las cifras de recaudación del impuesto Predial y de los derechos por suministro de agua correspondientes a 2025.

La actualización fue publicada este martes en el Periódico Oficial del Estado y servirá como base para el reparto de recursos entre los ayuntamientos.

La principal novedad es que los coeficientes de distribución fueron recalculados con base en la información fiscal más reciente, por lo que algunos municipios podrán mejorar la proporción de recursos que reciben. Además, Vanegas se incorporó al esquema de coordinación con el Estado para la administración del Impuesto Predial, con lo que ya son 36 municipios considerados dentro de este mecanismo.

Con los nuevos coeficientes, el municipio de San Luis Potosí mantiene la mayor participación en la distribución estatal, al concentrar el 20.7 por ciento del total. Le siguen Soledad de Graciano Sánchez, con 7.83 por ciento; Ciudad Valles, con 4.79 por ciento; Tamazunchale, con 3.08 por ciento; Rioverde, con 2.88 por ciento, y Matehuala, con 2.79 por ciento. Villa de Pozos, por su parte, aparece con un coeficiente de cero en esta actualización.

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