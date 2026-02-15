logo pulso
Reducción de jornada laboral no impactará a la IP de San Luis Potosí

El sector patronal ha mostrado sus inconformidades en diferentes modalidades

Por Rubén Pacheco

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Reducción de jornada laboral no impactará a la IP de San Luis Potosí

Después que el Senado de la República, aprobó la reducción de la jornada semanal de 48 a 40 horas, pero sin considerar doble descanso, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que la reforma legislativa, no tendrá impacto en la iniciativa privada de San Luis Potosí.

Previo a la aprobación de la ley en materia laboral, el sector patronal en sus diferentes modalidades, mostró su inconformidad al considerar que afectaría dicha política pública, cuyo objetivo busca incidir de manera favorable en la salud mental y calidad de vida de la base trabajadora.

Aunque la reforma no es aplicable todavía para el 2026, porque se mantienen las 48 horas semanales, el mandatario estatal estimó que resultarán beneficiados 650 mil trabajadores del estado. 

"Ningún impacto a empresarios, porque va a ser gradual. Vamos a llevarlo hasta 2030. Felicitar a la senadora y todos los senadores del Partido Verde que hicieron un gran trabajo y un gran dictamen", comentó.

Los beneficios de la legislación serán graduales, pues la reducción comienza hasta el 2027, donde la jornada pasará a 46 horas; en 2028, a 44 horas; en 2029, llegará a 42 horas y finalmente en 2030 a las 40 horas.

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la actualidad el estado cuenta con 126 mil 958 unidades económicas (empresas o establecimientos).

    Exhortan a SEGE por caso de acoso en Rioverde

    SLP

    Redacción

    El Poder Legislativo pidió acciones inmediatas

    Siete calles en 14 días, reporta Ayuntamiento

    SLP

    Redacción

    Intervienen más de 16 mil metros cuadrados en colonias

    Rosario Castellanos amplía matrícula en SLP

    SLP

    Redacción

    La institución pública y gratuita anticipa más de mil 300 estudiantes adicionales por turno.

    Abarrotan módulos de vacunación contra sarampión

    SLP

    Redacción

    Continuarán instalados el domingo en horario de 9:00 a 17:00 horas