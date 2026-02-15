Reducción de jornada laboral no impactará a la IP de San Luis Potosí
El sector patronal ha mostrado sus inconformidades en diferentes modalidades
Después que el Senado de la República, aprobó la reducción de la jornada semanal de 48 a 40 horas, pero sin considerar doble descanso, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que la reforma legislativa, no tendrá impacto en la iniciativa privada de San Luis Potosí.
Previo a la aprobación de la ley en materia laboral, el sector patronal en sus diferentes modalidades, mostró su inconformidad al considerar que afectaría dicha política pública, cuyo objetivo busca incidir de manera favorable en la salud mental y calidad de vida de la base trabajadora.
Aunque la reforma no es aplicable todavía para el 2026, porque se mantienen las 48 horas semanales, el mandatario estatal estimó que resultarán beneficiados 650 mil trabajadores del estado.
"Ningún impacto a empresarios, porque va a ser gradual. Vamos a llevarlo hasta 2030. Felicitar a la senadora y todos los senadores del Partido Verde que hicieron un gran trabajo y un gran dictamen", comentó.
Los beneficios de la legislación serán graduales, pues la reducción comienza hasta el 2027, donde la jornada pasará a 46 horas; en 2028, a 44 horas; en 2029, llegará a 42 horas y finalmente en 2030 a las 40 horas.
De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la actualidad el estado cuenta con 126 mil 958 unidades económicas (empresas o establecimientos).
