logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

Fotogalería

El diputado con licencia, Sergio Mayer, fue eliminado de La casa de los famosos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reforma de CSP complicaría el conteo de votos

Por Samuel Moreno

Marzo 10, 2026 03:00 a.m.
A
Reforma de CSP complicaría el conteo de votos

La propuesta de iniciar los cómputos electorales desde la misma noche del domingo de la jornada electoral implicaría ajustes importantes en la operación del proceso, advirtió Juan Manuel Ramírez García, integrante del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí (Ceepac).

El consejero explicó que el periodo que actualmente transcurre entre el cierre de casillas el domingo y el inicio formal de los cómputos el miércoles no corresponde a "tiempos muertos", sino a una etapa en la que se realizan tareas clave para preparar el conteo oficial de votos.

Detalló que, conforme al procedimiento vigente, durante la noche del domingo comienzan a llegar los paquetes electorales a los órganos desconcentrados, de los cuales se extraen las actas que alimentan el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), además de otra acta colocada en el exterior del paquete que permite realizar la lectura pública de resultados, práctica conocida como el "cantado".

"Con esa acta, el presidente o presidenta del órgano desconcentrado da lectura a los resultados y se registran en un sistema, lo que permite tener un panorama de cuántos paquetes tendrían que recontarse en la sesión de cómputos", explicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Añadió que en ese mismo lapso se distribuyen copias de las actas a las consejerías y representaciones de partidos políticos, lo que permite revisar inconsistencias antes de iniciar el cómputo oficial.

Ramírez García recordó que el martes previo a los cómputos se realiza una reunión de trabajo para definir qué paquetes serán sujetos a recuento y organizar la logística de la sesión del miércoles, incluyendo la integración de grupos de trabajo y los puntos de recuento.

Ante la propuesta de adelantar el inicio de los cómputos al domingo por la noche —planteamiento incluido en la iniciativa de reforma electoral impulsada por el Gobierno de México— el consejero consideró que el procedimiento tendría que replantearse completamente.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Confirma Galindo concierto gratuito de Miguel Bosé
    Confirma Galindo concierto gratuito de Miguel Bosé

    Confirma Galindo concierto gratuito de Miguel Bosé

    SLP

    Martín Rodríguez

    El concierto de Miguel Bosé será el 28 de marzo en Plaza de los Fundadores.

    Actividades por el 8M en centros penitenciarios de SLP
    Actividades por el 8M en centros penitenciarios de SLP

    Actividades por el 8M en centros penitenciarios de SLP

    SLP

    Redacción

    Talleres y pláticas en penales del estado.

    Proponen uniformes escolares neutros en San Luis Potosí
    Proponen uniformes escolares neutros en San Luis Potosí

    Proponen uniformes escolares neutros en San Luis Potosí

    SLP

    Redacción

    Iniciativa busca eliminar estereotipos de género.

    Diputada propone cuotas laborales para personas LGBTTTIQ+
    Diputada propone cuotas laborales para personas LGBTTTIQ+

    Diputada propone cuotas laborales para personas LGBTTTIQ+

    SLP

    Redacción

    Frinne Azuara dice que busca impulsar acciones afirmativas.