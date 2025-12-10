Reforma sobre IA da lugar a abusos

Enrique Cortés Rello, director del Artificial Intelligence Hub del Tecnológico de Monterrey, advirtió en entrevista para Pulso al Aire que la reforma penal aprobada en San Luis Potosí para tipificar delitos relacionados con el uso de Inteligencia Artificial cuando "genere alarma social" abre la puerta a interpretaciones abusivas y se construyó sobre un error de origen: perseguir la tecnología en lugar de la conducta.

"La legislación es contra el daño, no contra la herramienta", sostuvo al recordar que la IA forma parte de la vida cotidiana desde hace más de quince años y no representa un riesgo por sí misma.

Aseguró que, aunque la IA pueda emplearse con fines ilícitos, eso no justifica crear un nuevo delito. "Hay gente que la usa para hacer fraude, para sustituirte y sacar dinero de tu cuenta de banco, para hacer una manipulación política quizá. Pero ese delito ya existe."

Cortés Rello subrayó que la reforma potosina incurre en una confusión jurídica básica: penalizar el medio antes que la acción. Recalcó que las conductas que podrían involucrar inteligencia artificial —extorsión, suplantación, fraude— ya están plenamente tipificadas. "No es necesario decir ´la inteligencia artificial es mala´. Es una herramienta más de los malos, que los ayuda a ser más malos."

El especialista también alertó sobre la vaguedad del concepto "alarma social", corazón de la nueva figura penal. Señaló que esa ambigüedad podría usarse de manera discrecional contra ciudadanos, periodistas o críticos.