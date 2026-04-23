Reforzarán operativos de seguridad en bares

Luego de los hechos violentos registrados en el bar La Villita, el titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ángel de la Vega Pineda, informó que se implementará un operativo para exigir a bares, centros nocturnos y establecimientos con venta de alcohol reforzar sus medidas de seguridad.

Indicó que, tras la intervención de la Fiscalía y otras autoridades, el establecimiento fue clausurado, pese a contar con su documentación en regla y el refrendo vigente.

Ante este contexto, De la Vega Pineda adelantó que el Ayuntamiento impulsará un operativo de carácter preventivo y administrativo para fortalecer la seguridad en este tipo de giros. Precisó que se buscará obligar a los negocios a incrementar su personal de vigilancia, revisar de manera más estricta el acceso de clientes y garantizar el funcionamiento adecuado de sus sistemas de videovigilancia.

"El municipio no tiene la capacidad de revisar si las personas ingresan armadas, por lo que los propios establecimientos deberán reforzar sus controles internos", sostuvo.

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Asimismo, anunció que se desarrollará una campaña dirigida tanto a centros nocturnos como a restaurantes con venta de alcohol, con el objetivo de proteger la integridad de los asistentes y mejorar las condiciones de seguridad en la vida nocturna de

la ciudad.

En cuanto a la regulación de estos establecimientos, el director recordó que durante los primeros meses del año se llevó a cabo el proceso de refrendo, mismo que fue ampliado hasta abril y mayo con incentivos fiscales y descuentos en multas para facilitar la regularización.

Añadió que, de manera paralela, inspectores municipales continúan realizando revisiones en los tres turnos para verificar documentación, emitir recomendaciones y, en su caso, aplicar clausuras a negocios que incumplan

la normativa.