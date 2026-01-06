logo pulso
Refrendos comerciales deben pagarse solo en recaudadoras

Los comerciantes no deben entregar dinero a inspectores o funcionarios

Por Leonel Mora

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Refrendos comerciales deben pagarse solo en recaudadoras

La Dirección de Comercio de Soledad informó que desde diciembre se comenzó a invitar a las y los comerciantes a pagar su refrendo de 2026 en este mes de enero, preferentemente. La titular del área, Irma Patricia Cuevas Ovalle, dijo que existe un universo aproximado de 14 mil negocios en este municipio y que a todos se les requerirá la renovación de su licencia.

La funcionaria subrayó que, a diferencia de lo que se hacía antes, el pago de los refrendos no se hace en Comercio sino en las cajas recaudadoras del Ayuntamiento, por lo que las personas interesadas no deben entregar dinero directamente a inspectores y otros funcionarios del área comercial.

Mencionó que, desde diciembre pasado, los inspectores de Comercio han aprovechado sus visitas en campo para recordar a los comerciantes que deben acudir al Ayuntamiento a realizar su refrendo de licencias para 2026. Por lo regular, se les pide que cumplan con este pendiente en enero, aunque tienen como margen hasta marzo para pagar sin multas y recargos.

En cuanto a los comercios de nueva creación, que por ello solicitan por primera vez su licencia de funcionamiento, los requisitos son diversos y pueden consultarse en la página web oficial del gobierno de Soledad: https://www.municipiosoledad.gob.mx/ o bien, se pueden solicitar al teléfono 444 128 89 60, extensiones 217 y 218 en horario de oficina.

