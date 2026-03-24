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Refuerzan plancha de Plaza de Fundadores

Por Rolando Morales

Marzo 24, 2026 03:00 a.m.
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Refuerzan plancha de Plaza de Fundadores

El encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco Acosta, informó que se llevó a cabo un reforzamiento integral de la plancha de la Plaza de Fundadores, con el objetivo de garantizar la seguridad durante los conciertos masivos previstos en el Festival San Luis en Primavera, que inicia este sábado.

El funcionario detalló que estas acciones forman parte de un operativo interinstitucional en el que participan diversas áreas del Ayuntamiento, en coordinación con otros órdenes de gobierno, para brindar condiciones seguras tanto a visitantes como a la población local que acudirá a los eventos en el Centro Histórico.

En cuanto al despliegue operativo, indicó que Protección Civil contará con 55 elementos distribuidos en tres turnos, además de la instalación de un centro de comando en la zona centro de la ciudad. Particularmente en la Plaza de Fundadores, se colocará un puesto de mando a la altura del asta bandera, donde habrá presencia permanente de personal médico, paramédicos, voluntarios y una ambulancia lista para atender cualquier emergencia.

Polanco Acosta subrayó que, ante la alta concentración de personas que se espera durante los conciertos, se priorizó el apuntalamiento de la plancha de la plaza, trabajo que calificó como el más importante que se ha realizado en este espacio. Explicó que en estas labores participaron especialistas, directores responsables de obra y personal técnico, cumpliendo con todas las normas y medidas de seguridad estructural.

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"El reforzamiento fue significativo; no se escatimaron recursos ni medidas para asegurar que este espacio esté en condiciones óptimas para recibir a miles de personas", puntualizó.

Finalmente, reiteró el llamado a organizadores de eventos masivos a notificar a la autoridad para recibir acompañamiento en materia de prevención, y destacó que durante el festival se mantendrán atentos a incidencias comunes como deshidrataciones, con el fin de brindar atención oportuna a la ciudadanía.


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