Refuerzan vigilancia sanitaria en ganado de la Huasteca

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) reforzó las acciones de vigilancia sanitaria en la compra-venta y traslado de ganado en la región Huasteca, con el objetivo de evitar la propagación del gusano barrenador del ganado hacia zonas libres de esta plaga.

De acuerdo con información oficial, las revisiones se realizan en coordinación con la Unión Ganadera Regional de la Huasteca, centros expendedores de guías de tránsito, asociaciones ganaderas, transportistas e inspectores de los Puntos de Verificación e Inspección (PVI).

Las autoridades informaron que se intensificaron las revisiones a animales comercializados o en tránsito procedentes de municipios como Ébano, Axtla, Tamuín, Aquismón, Ciudad Valles, Ciudad del Maíz, Tanlajás, San Martín, San Vicente, Tamasopo y Lagunillas, verificando que cuenten con constancias de inspección sanitaria antes de ser movilizados a otras regiones.

Según la Sedarh, las medidas buscan garantizar que bovinos, equinos y otras especies no presenten heridas que puedan facilitar la presencia de la mosca Cochliomyia hominivorax, responsable del gusano barrenador.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí