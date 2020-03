Regidores condenan amenazas vs. Azuara

Luego de que el regidor Christian Iván Azuara Azuara hiciera público un mensaje en donde asegura se le amenaza por decir la verdad, el cual fue publicado en su cuenta de Twitter, las y los regidores de Acción Nacional en San Luis Potosí condenaron las intimidaciones recibidas por el regidor y en las que se le amaga por sus posicionamientos.

Consideran esto como un hecho de clara violencia política que pretende coartar la libertad de expresión.

Ante esto, adelantaron que se presentará la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pues remarcaron que acciones como estas no pueden quedar impunes y se tiene que castigar con todo el peso de la Ley a quien resulte responsable por estos hechos de violencia.

"Me amenazan por decir la verdad, pero no voy a quedarme callado y menos voy a agachar la cabeza, por eso estaré presentando la denuncia en la Fiscalía para que esto no quede impune; se tienen que deslindar responsabilidades pues ningún servidor público debe ser coartado por hacer su trabajo".