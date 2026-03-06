logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Fotogalería

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Registro para vender en la Fenae será gratuito

Sin embargo la Dirección de Comercio de SGS no aclaró si se pagará por día

Por Leonel Mora

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Registro para vender en la Fenae será gratuito

La directora de Comercio de Soledad, Irma Patricia Cuevas Ovalle, afirmó que el trámite de registro para quienes quieran vender en la Feria Nacional de la Enchilada (Fenae) es gratuito, pero no definió si habrá alguna cuota diaria que los interesados deban cubrir.

En entrevista, dijo que ya se tienen delimitados alrededor de 700 espacios para comerciantes tanto locales como foráneos e, incluso, de otros estados del país que serán ubicados en los diversos pabellones según la naturaleza de sus mercancías: Artesanal, comercial, industrial, gastronómico, etcétera.

Además de la plaza principal y sus alrededores, los pabellones estarán ubicados en las calles de Ignacio Zaragoza, Ignacio López Rayón, Miguel Negrete, Mariano Matamoros, Miguel Hidalgo e Ignacio Aldama, de la cabecera municipal de Soledad.

Cuevas Ovalle recordó que, el año pasado, 2025, participaron en la Fenae comerciantes de Michoacán y de la Ciudad de México principalmente, quienes ofrecieron café, dulces típicos y artesanías regionales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Adicionalmente, la funcionario mencionó que existe pleno entendimiento con el comercio establecido que opera permanentemente alrededor de la plaza principal. A estos comerciantes también se les ha invitado a tener espacios en la vía pública durante los nueve días que durará el evento e, incluso, respetarles esos lugares en la próxima edición.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Periodista potosina se encadena en Palacio Nacional
    Periodista potosina se encadena en Palacio Nacional

    Periodista potosina se encadena en Palacio Nacional

    SLP

    El Universal

    La periodista reclama discriminación y espera respuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

    Gallardo anuncia ampliación de la vía alterna hacia el Eje 140
    Gallardo anuncia ampliación de la vía alterna hacia el Eje 140

    Gallardo anuncia ampliación de la vía alterna hacia el Eje 140

    SLP

    Redacción

    Proyecto vial de seis kilómetros

    Canadevi pide modernizar leyes y simplificar trámites
    Canadevi pide modernizar leyes y simplificar trámites

    Canadevi pide modernizar leyes y simplificar trámites

    SLP

    Martín Rodríguez

    El nuevo presidente de Canadevi destacó la importancia de la coordinación interinstitucional

    Viene otro megapuente en marzo, ¿qué días incluye?
    Viene otro megapuente en marzo, ¿qué días incluye?

    Viene otro "megapuente" en marzo, ¿qué días incluye?

    SLP

    El Universal

    La suspensión de actividades en las escuelas comenzará el viernes 13