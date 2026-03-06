Registro para vender en la Fenae será gratuito

La directora de Comercio de Soledad, Irma Patricia Cuevas Ovalle, afirmó que el trámite de registro para quienes quieran vender en la Feria Nacional de la Enchilada (Fenae) es gratuito, pero no definió si habrá alguna cuota diaria que los interesados deban cubrir.

En entrevista, dijo que ya se tienen delimitados alrededor de 700 espacios para comerciantes tanto locales como foráneos e, incluso, de otros estados del país que serán ubicados en los diversos pabellones según la naturaleza de sus mercancías: Artesanal, comercial, industrial, gastronómico, etcétera.

Además de la plaza principal y sus alrededores, los pabellones estarán ubicados en las calles de Ignacio Zaragoza, Ignacio López Rayón, Miguel Negrete, Mariano Matamoros, Miguel Hidalgo e Ignacio Aldama, de la cabecera municipal de Soledad.

Cuevas Ovalle recordó que, el año pasado, 2025, participaron en la Fenae comerciantes de Michoacán y de la Ciudad de México principalmente, quienes ofrecieron café, dulces típicos y artesanías regionales.

Adicionalmente, la funcionario mencionó que existe pleno entendimiento con el comercio establecido que opera permanentemente alrededor de la plaza principal. A estos comerciantes también se les ha invitado a tener espacios en la vía pública durante los nueve días que durará el evento e, incluso, respetarles esos lugares en la próxima edición.