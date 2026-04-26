Regulará el Municipio los anexos capitalinos

El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que la existencia de anexos en la capital obedece a la falta de alternativas institucionales para atender a personas con problemas de adicciones, por lo que el Ayuntamiento ha optado por trabajar con estos espacios y supervisar su operación para que funcionen bajo ciertas condiciones.

El edil explicó que el municipio mantiene coordinación permanente con los responsables de estos centros y que, recientemente, se realizaron acciones para retirarlos del Centro Histórico, como parte de un acuerdo previo.

Detalló que en estos operativos participó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en conjunto con Protección Civil y el área de Comercio, y que posteriormente se han mantenido revisiones para evitar que se salgan de control.

Galindo Ceballos insistió en que el fondo del tema es que actualmente no existe otra alternativa formal para atender a las personas que acuden a estos lugares, lo que ha propiciado su proliferación.

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Ante ello, señaló que el gobierno municipal interviene para revisar que cuenten con condiciones mínimas de seguridad y salubridad, aun cuando reconoció que estas acciones no corresponden directamente a las facultades del Ayuntamiento.

En este sentido, indicó que la autoridad municipal busca que los anexos puedan operar bajo supervisión y con lineamientos básicos, a fin de que contribuyan a la atención de personas con adicciones, mientras no exista una opción institucional distinta para canalizarlas.

Asimismo, agregó que las revisiones continuarán y que el objetivo es mantenerlos regulados sin que generen riesgos o afectaciones.