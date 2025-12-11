Regularían asistencia virtual a las plenarias

Una iniciativa de la diputada Jacqueline Jáuregui, permitirá regular las sesiones legislativas plenarias que se realicen a través de plataformas de videoconferencia, que ya se hacían pero sin un marco regulatorio, anunció el diputado local César Lara Rocha.

Luego de que durante la pandemia un diputado local de Ciudad Valles salió en la sesión ordinaria que se llevó a través de la plataforma de videoconferencia, hace algunos años, la legisladora propone un reglamento de trabajo para dar vida a la actividad legislativa a distancia.

Lara Rocha explicó que ya hay sesiones de las comisiones legislativas que se desarrollan a través de plataformas de videoconferencia y sin embargo no estaba reglamentada la actividad y ha encontrado que en las sesiones de la Legislatura actual, todos los compañeros están participativos y activos en cada reunión de comisiones.

Agregó que también se trata de una legislatura exenta de espectáculos como quienes bailan en la tribuna, que se pelean o que caen en cualquier otro tipo de desfiguro, lo que aseguró que también fue reconocido por el gobernador en la reunión que sostuvieron este martes con motivo de la Navidad.

El diputado dijo que el establecimiento de una norma de trabajo en las sesiones plenarias de plataforma de videoconferencia permitirá recuperar la forma jurídica de la operación que no existía cuando vino la pandemia, porque establecerán reglas de trabajo que únicamente serán planteadas como un articulado, porque al menos en la legislatura actual hay observación de buen comportamiento de los legisladores.