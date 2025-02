Regularizan los anuncios espectaculares en la ciudad

Ángel de la Vega, director de Comercio Municipal de la capital potosina, afirmó que ya se está trabajando en un censo para verificar las condiciones y propiedades de los anuncios espectaculares presentes en la demarcación, para verificar que se encuentren con las condiciones adecuadas y alineados con la normativa correspondiente.

Señaló que este censo les permite identificar puntualmente el anuncio, así como a los dueños, pues ante el comienzo de los fuertes vientos ya se registraron algunos con afectaciones, principalmente en la avenida Salvador Nava.

“Primero para invitarlos a regularizarse y segundo tener perfectamente bien monitoreados quién es el dueño de cada uno para estos casos donde vemos alguna manta que se desprende o una estructura que se mueve más de lo normal en esta temporada de rachas de viento poderles avisar”. Refirió que estas acciones se realizan en unión con el área de Protección Civil.

Mencionó que aquellos que no cuenten con el permiso vigente no sólo se les exhorta para retirar la manta afectada, sino que puede llegar a efectuarse la respectiva clausura hasta que no regularicen su situación con respecto a los anuncios espectaculares.

“Estamos en el proceso de cruzar la información, porque también estamos en el momento en el que la gente se acerca a los referendos, entonces a la hora en que se está permitiendo este tema, desde luego vamos poco a poco cruzando ese tema, pero es importante tener ese padrón con la finalidad de tener ubicadas a las personas responsables de ese espectacular para acercarnos de forma inmediata en caso de que veamos algún factor de riesgo”, concluyó el director de Comercio.