Relevan a los delegados de la Conagua y el Infonavit

Por decisión de las respectivas oficinas centrales, seis dependencias federales decidieron nombrar nuevas representaciones delegacionales en San Luis Potosí.

Los más recientes corresponden a Darío Fernando González Castillo en la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Adán Romero Esparza como delegado regional del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Aunque no se conoce su nombre, también se realizaron enroques en la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco), dependiente de la Profeco y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Así como en las representaciones de Leche Industrializada Conasupo S.A. de C.V. (Liconsa) y en Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo, S. A. de C. V. (Diconsa).

En entrevista, Guillermo Morales López, titular de la delegación de los Programas Integrales para el Bienestar, dijo que se presumían cambios en las Secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sin embargo, hasta el momento no se han oficializado.

“Se ha mencionado que puede haber nuevo titular, pero mientras tanto no haya, yo prefiero no mencionarlo para no prender tema”, declaró el funcionario federal.