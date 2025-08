Relevo en la CEB, sin apego legal: víctimas

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fue señalada por su falta de comunicación, omisión institucional y ausencia de posicionamiento frente al reciente relevo del Comisionado Estatal de Búsqueda, proceso que, según activistas, se llevó a cabo sin apego legal ni respeto hacia las familias víctimas.

Edith Pérez, integrante del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “Voz y Dignidad”, denunció que su organización no fue tomada en cuenta ni consultada adecuadamente por la CEDH en torno a este tema.

Pese a ser convocados a una reunión con otros colectivos, la notificación les llegó con apenas dos días de anticipación y de forma improvisada, lo que impidió su participación por tener ya compromisos previos, como un taller con la Cruz Roja Internacional.

“Nos llevaron el documento hasta nuestra sede en Ciudad Valles, se selló y se respondió de manera formal. Informamos que no podíamos acudir por cuestiones de agenda, pero aún así no hubo seguimiento”, explicó Edith Pérez.

Además, relató que al intentar enviar un correo electrónico institucional para informar formalmente su ausencia, el mensaje fue rechazado. “No tengo un correo institucional. Cuando le escribí al secretario ejecutivo de la CEDH, me dijo que no sabía quién era yo y que no respondía a teléfonos desconocidos.

Hazme el favor. ¿Así es como pretenden tratar a las víctimas?”, cuestionó. Finalmente, recibió una respuesta por WhatsApp y fue canalizada al tercer visitador, quien le proporcionó el correo y un teléfono institucional. Sin embargo, para ella esto reflejó la falta de protocolos claros de atención y el trato despersonalizado hacia las familias.

En cuanto al proceso de designación del nuevo comisionado estatal de búsqueda, Pérez fue enfática al señalar que no se llevó a cabo de forma legal ni transparente. “Esperaba que la Comisión hiciera un posicionamiento. No se respetó la ley, no se consultó a las familias, y todo se hizo a espaldas de quienes buscamos a nuestros desaparecidos”, lamentó.