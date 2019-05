Religioso defiende la despenalización del aborto

Se pronunció a favor de no penalizar el aborto considerando que "no es posible que en un estado laico, en un sistema apegado a derecho, la capital sea una isla legal, único sitio donde se protegen todos los derechos y libertades".

Apuntó que despenalizar el aborto no significa ir en contra de creencias religiosas, pues no se obligará a todas las mujeres a realizar este acto, "igual que al ser legal el divorcio, no se obliga a todas las parejas a separarse".

Precisó que el tema no debe discutirse desde el punto de vista religioso, sino desde los derechos humanos, desde la ley y la ética, no la moral.

"Convencer a las mujeres a no abortar, corresponderá en su momento a las diversas iglesias, trabajar esta premisa con sus fieles, pero el derecho a decidir debe ser protegido por el Estado, y en ese sentido debe ser el trabajo de los legisladores", anotó el también asesor en teología de la misma organización.

Insistió en el uso de la ética: "Ética es dar razones, y en este tema hay razones para garantizar las libertades, en especial las de las mujeres. La decisión, ya es un asunto aparte, de la conciencia".

Julián Cruz Alta concluyó diciendo que el mismo enfoque aplica a la legalización de los matrimonios igualitarios.

El religioso Julián Cruz Alta, fundador de la organización "Católicas por el Derecho a Decidir", lamentó que en San Luis Potosí- la no despenalización del aborto permita la existencia de "mujeres de segunda" que no tienen garantizadas todas las libertades como en la Ciudad de México.