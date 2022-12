Remueven de causas familiares a jueza premiada por incorporar perspectiva de género en sentencias

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., diciembre 17 (EL UNIVERSAL).- Tras la manifestación de padres deudores y sus representantes legales en Ciudad Judicial, la jueza Oralia Lizbeth Solís Aguilar, quien acababa de recibir un premio por juzgar con perspectiva de género e infancias, fue removida del Juzgado I.

Al tener conocimiento de esta decisión, tomada por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Estatal de San Luis Potosí, integrantes del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, abogadas postulantes, madres integrantes del Frente contra deudores alimentarios y la Red de Abogadas Potosinas se pronunciaron este viernes en la Presidencia de Ciudad Judicial.

Tanto madres sobrevivientes de violencia vicaria, como abogadas potosinas, levantaron la voz para hacer un llamado a las autoridades en no retroceder respecto a la conquista de derechos que se han alcanzado a través de la lucha contra la "violencia machista" que se vive en San Luis Potosí, según manifestaron.

Además, pidieron que la jueza Oralia Lizbeth Solís Aguilar sea restituida en el Juzgado I, debido a que es una de las pocas que juzgan bajo perspectiva de género e infancias.

También piden a la sociedad que no se dejen engañar por el recién creado colectivo de padres solteros, debido a que "uno de sus integrantes es un deudor alimenticio y un violentador vicario".

Señalaron que, de forma pacífica, instan al Consejo de la Judicatura a que se cumplan con los protocolos internacionales en Derechos Humanos, donde uno de los principales ejes es la no regresividad, es decir, que los avances en leyes y derechos que protegen la vida de las mujeres e infancias no pueden ser anulados.