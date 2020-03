Renacer dará a padres apoyo emocional

Con la finalidad de brindar apoyo emocional gratuito a madres y padres de familia que enfrentan la muerte de alguno de sus hijos, ya sea por enfermedad, accidentes o víctimas de violencia, se concretó en San Luis Potosí la creación de un grupo de la asociación civil "Renacer".

En esta asociación, integrada por madres y padres que pasan por la misma experiencia, se busca brindar apoyo para evitar la presencia de cuadros de depresión profunda.

El proyecto Renacer nació hace 31 años en Córdoba, Argentina, de la mano del doctor Gustavo Berti y su esposa Alicia Berti, quienes perdieron a su hijo.

La presentación del Grupo Renacer estuvo a cargo de Elizabeth Dueñas, quien junto con su esposo, enfrentaron aquí en México la muerte de dos de sus hijos y que, a partir de este suceso, han trabajado en este proyecto para apoyar a otras personas en la misma situación.

"Soy mamá de Óscar y Rogelio, quienes fueron víctimas de la violencia en el 2014. Ellos fueron secuestrados y asesinados. A partir de ahí, es obvio que se pierde el sentido de la vida y por ello busqué ayuda, encontrando afortunadamente al grupo Renacer", explicó la coordinadora.

Dijo que este es un proyecto ciudadano que trata de brindar ayuda práctica desde la experiencia de las personas y la forma como enfrentaron esta situación, sin mediar ideología, religión o cuestiones políticas, así como tampoco la intervención de psicólogos, tanatólogos o profesionales de ramas afines a la pérdida de seres queridos.

"Somos un grupo de padres. No somos profesionistas, no somos especialistas, no profesamos ninguna religión, ni somos un grupo hegemónico; son bienvenidos todos los padres de cualquier religión o incluso de ninguna. No estamos afiliados a ninguna cuestión política; solamente compartimos las vivencias que tenemos y juntos hallamos un nuevo sentido para la vida", añadió.

En el mundo existen ya 200 grupos de Renacer, en tanto que en México ya se han formado 51 y el que se presentó ayer, es el primero en San Luis Potosí.

La primera reunión del grupo se realizará el próximo jueves 5 de marzo en avenida Constitución No 1165, Barrio de San Sebastián, en un horario de 5:00 a 7:00 de la noche con reuniones periódicas cada 15 días de forma gratuita.