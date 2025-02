Oyarvide pide olvidar tema del "dobleteo"

El secretario general del Concejo Municipal de Villa de Pozos, René Oyarvide Ibarra, aseguró que ya no trabaja para el Congreso del Estado y que actualmente se dedica de manera única y exclusivamente al nuevo municipio.

Esto, respecto al tema de su doble función como secretario y empleado por honorarios en el Poder Legislativo al menos tres meses, que fue denunciado por Ciudadanos Observando.

En entrevista, dijo que "ya es un tema muy trillado; lo han comentado bastantes medios de comunicación y yo lo que te puedo decir es que estamos aquí en Villa de Pozos generando el acomodo de todo para generar condiciones de gobernabilidad tanto al interior como al exterior del Concejo Municipal ".

Añadió que "como ya dijo mi (concejal) presidenta, estamos trabajando 27-7, llegando temprano y nos vamos muy tarde. Le tocará a las y los ciudadanos de Villa de Pozos ver lo que realmente estamos haciendo y la verdad no tengo mayor comentario que decirle".

A la pregunta directa de si sigue trabajando para el Congreso del Estado, Oyarvide Ibarra respondió: "No, no, no... Estamos aquí en Villa de Pozos. Al final de la historia, lo que se haya comentado (sobre el tema) ya lo sacaron los medios y yo invito mejor a que se vea el trabajo que estamos realizando para que a Pozos le vaya bien".

La declaración del secretario general se dio de manera previa a la instalación de la Mesa Municipal de Seguridad, órgano que sesionará mensualmente para abordar de primera mano la problemática de inseguridad pública junto con representantes de las juntas de participación ciudadana además de instancias estatales, a fin de diseñar estrategias y políticas públicas que permitan abatir las cifras de incidencia delictiva en la nueva municipalidad.