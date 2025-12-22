Renovarán el Museo Laberinto de las Ciencias

Tras casi dos décadas sin una actualización de fondo, el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes de San Luis Potosí se encuentra en proceso de preparación para una renovación integral de sus salas, con el propósito de modernizar sus contenidos y responder a las nuevas dinámicas de divulgación científica y cultural.

La directora del recinto, Dulce Valeria García Morúa, informó que el proyecto ya fue presentado y autorizado por el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, luego de que se identificara un rezago significativo en las exhibiciones, en especial en los componentes tecnológicos, pese a que el museo tiene como vocación central la ciencia y la tecnología.

Detalló que la inversión prevista para esta intervención ronda los 20 millones de pesos, recursos con los que se contempla la renovación de todas las salas permanentes. Entre ellas, la dedicada a la naturaleza figura como una de las áreas prioritarias, al ser una de las que mayor necesidad de actualización presenta.

De manera paralela, la directora señaló que el museo solicitó un presupuesto cercano a los 21 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2026, cifra similar a la asignada en el presente año, propuesta que ya fue turnada a las autoridades correspondientes y se mantiene en análisis.

La renovación, agregó, incorporará criterios de accesibilidad e inclusión, con el fin de que los nuevos contenidos puedan ser disfrutados por personas con distintas capacidades, reforzando el carácter abierto del espacio.

Con este proyecto, el Museo Laberinto busca fortalecer su oferta y mantenerse como un referente vigente en la difusión del conocimiento científico y artístico en la entidad.