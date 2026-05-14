Renueva Pozos su consejo de Protección Civil
El gobierno de Villa de Pozos, renovó ayer su Consejo Municipal de Protección Civil, órgano colegiado que será la máxima autoridad en el tema y que buscará, con la participación de diversas instancias, mejorar la capacidad de prevención, atención y seguimiento a situaciones de riesgo que pudieran afectar a la población.
Durante el evento, la concejal presidente Martha Patricia Aradillas Aradillas, encomendó a las y los integrantes del Consejo "fomentar la participación conjunta de los sectores público, social y privado en la construcción de mecanismos más eficientes para proteger la integridad y bienestar de la población residente de este municipio".
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