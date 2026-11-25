¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

A través de su Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal, el gobierno de Villa de Pozos ha instalado o substituido dos mil luminarias con tecnología LED en lo que va de este 2026, tanto en la cabecera municipal como en colonias, fraccionamientos y localidades semi – urbanas o rurales. En 2027, mejorar el alumbrado público seguirá siendo una de las principales demandas de una población en constante aumento.

Entre las zonas beneficiadas se encuentran Ciudad Satélite, Andadores, Rancho Viejo I y II, Ciudad 2000, Santa Bárbara y Urbi Villas del Real, además de diversos puntos de la zona urbana colindante con el municipio de la capital.

En la cabecera municipal también se realizaron intervenciones en avenidas principales, como 16 de Septiembre, mientras que en la calle Placita fueron colocados postes y luminarias en áreas que anteriormente carecían de este servicio.

La mejora del alumbrado público figura entre las principales demandas expresadas por la población en las consultas para la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, por lo que las acciones emprendidas durante este año forman parte de una estrategia orientada a atender dicha demanda.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con la idea de continuar ampliando la cobertura y modernización del servicio, el gobierno municipal anticipó que el alumbrado público permanecerá entre las prioridades de inversión y atención.