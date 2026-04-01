Renuncia Aurelio Torres a fiscalía anticorrupción

Felipe Aurelio Torres Zúñiga presentó su renuncia como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción de San Luis Potosí, confirmaron fuentes del Congreso del Estado.

Su mandato estaba previsto hasta mayo de 2028, por lo que aún le restaban dos años en el cargo.

El Congreso informó que la renuncia será revisada en la próxima sesión ordinaria del Pleno y enviada a las comisiones correspondientes para su análisis y dictamen, antes de iniciar el proceso para designar a un nuevo titular.

No se han dado a conocer los motivos de la renuncia. Torres Zúñiga es el segundo titular de esta dependencia que abandona el cargo antes de concluir su periodo; el primero fue Jorge Alejandro Vera Noyola, en enero de 2020.

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De acuerdo con el procedimiento de sustitución, las comisiones evaluarán el perfil del nuevo fiscal y presentarán un dictamen al Pleno, que aprobará la designación del reemplazo. Mientras tanto, la Fiscalía continuará operando con normalidad, según la normativa vigente.

Torres Zúñiga fue nombrado fiscal anticorrupción por el Congreso en mayo de 2021. Antes se desempeñó como Magistrado Supernumerario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y como Secretario Ejecutivo de Vigilancia y Disciplina en el Consejo de la Judicatura. Es abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y cuenta con maestrías en Administración de Justicia y en Derecho Constitucional

y Amparo.