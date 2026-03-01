logo pulso
Reparte Pozos apoyos a adictos en recuperación

Por Samuel Moreno

Marzo 01, 2026 03:00 a.m.
A
Reparte Pozos apoyos a adictos en recuperación

El gobierno municipal de Villa de Pozos realizó una jornada de apoyo en el Centro de Rehabilitación Alfa y Omega, donde se entregaron cobijas y ropa a jóvenes en situación de vulnerabilidad que enfrentan procesos de recuperación por adicciones.

La actividad fue coordinada a través del Instituto Municipal de la Juventud de Villa de Pozos como parte de las acciones de atención social dirigidas a sectores prioritarios 

del municipio.

El director del organismo, José de Jesús Espinosa Ortiz, señaló que el objetivo es brindar acompañamiento a quienes atraviesan una etapa decisiva en su proceso de transformación personal, al considerar que el respaldo institucional puede incidir en su bienestar y dignificación.

Indicó el funcionario que cada apoyo representa una oportunidad para fortalecer el camino hacia la reintegración social, especialmente en jóvenes que requieren condiciones básicas para continuar su recuperación.

