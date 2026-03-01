Reparte Pozos apoyos a adictos en recuperación
El gobierno municipal de Villa de Pozos realizó una jornada de apoyo en el Centro de Rehabilitación Alfa y Omega, donde se entregaron cobijas y ropa a jóvenes en situación de vulnerabilidad que enfrentan procesos de recuperación por adicciones.
La actividad fue coordinada a través del Instituto Municipal de la Juventud de Villa de Pozos como parte de las acciones de atención social dirigidas a sectores prioritarios
del municipio.
El director del organismo, José de Jesús Espinosa Ortiz, señaló que el objetivo es brindar acompañamiento a quienes atraviesan una etapa decisiva en su proceso de transformación personal, al considerar que el respaldo institucional puede incidir en su bienestar y dignificación.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Indicó el funcionario que cada apoyo representa una oportunidad para fortalecer el camino hacia la reintegración social, especialmente en jóvenes que requieren condiciones básicas para continuar su recuperación.
no te pierdas estas noticias
Van contra "cirujanos" sin título en SLP
Redacción
Iniciativa plantea hasta 8 años de prisión y multas de mil UMAs.
Endurecen ley para proteger a adultos mayores en SLP
Redacción
Congreso prohíbe abuso, explotación y mendicidad forzada.
Crean Comisión de Bienestar Animal en la Capital
Redacción
Cabildo capitalino aprueba nueva Comisión para fortalecer políticas de bienestar animal.