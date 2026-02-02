Reparten cobijas a las personas vulnerables

El área de Protección Civil de Villa de Pozos, en conjunto con la Guardia Civil Municipal, desplegó este fin de semana su operativo "Abrigo y Esperanza" para ubicar personas en situación de calle, en colonias populares y en localidades rurales que requerían protección contra el frío.

A bordo de al menos tres unidades motoras, el personal de dicha dependencia entregó cobijas y bebidas calientes en diversos puntos del nuevo municipio, pues este sábado y domingo se registraron temperaturas mínimas de entre cero y tres grados Celsius generadas por el frente frío número 31, además de ráfagas de viento de casi 30 kilómetros por hora.

El operativo incluye atención médica básica para detectar, especialmente, síntomas de pre-hipotermia y brindar el auxilio necesario para estabilizar la temperatura corporal.

Miguel Ángel Llanas Texón, director de Protección Civil, recomendó a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y a quienes padecen enfermedades respiratorias, así como extremar precauciones al utilizar calefactores o anafres en espacios cerrados.

Tanto Protección Civil como la Guardia Municipal exhortaron a las y los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales y a reportar cualquier situación de riesgo a los teléfonos 444 809 25 48 y 444 659 30 91, respectivamente.