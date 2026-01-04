logo pulso
SLP

Reportan fallas de la "web" de la Sefin

Usuarios se quejan al iniciar cobro de impuestos

Por Samuel Moreno

Enero 04, 2026 03:00 a.m.
A
La página web de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, así como su enlace para realizar trámites vía WhatsApp, presentan fallas persistentes desde los primeros días de 2026, de acuerdo con reportes ciudadanos difundidos en redes sociales.

Usuarios potosinos han señalado que el sitio oficial no permite acceder a los enlaces de trámites y pagos, mientras que la opción de atención por WhatsApp tampoco funciona de manera correcta. En ambos casos, aseguran que aparece un mensaje de "error de servidor", tanto al intentar ingresar desde teléfonos celulares como desde computadoras.

La situación ha generado molestia entre contribuyentes, ya que, pese a las fallas, la Secretaría de Finanzas continúa promoviendo activamente la realización de trámites, descuentos y liquidaciones a través de estas plataformas digitales, en especial los relacionados con recargos y multas de control vehicular correspondientes al ejercicio 2026.

De acuerdo con la propia dependencia, los descuentos de hasta el 100 por ciento en multas y recargos pueden realizarse exclusivamente mediante tres canales: el sitio web oficial, el enlace de WhatsApp y los kioscos digitales, con el objetivo de evitar filas y reducir la afluencia presencial en oficinas recaudadoras.

Sin embargo, ciudadanos advierten que, al no funcionar adecuadamente los canales digitales, el beneficio anunciado resulta, en la práctica, inaccesible.

