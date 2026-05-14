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Científicos analizan proteínas de Homo erectus en China

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Reportan más de 500 casos de barrenador en SL

Sólo 100 se encuentran activos en ganado, dice la Sedarh

Por Rubén Pacheco

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
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Reportan más de 500 casos de barrenador en SL

En lo que va del 2026, San Luis Potosí reporta más de 500 casos de gusano barrenador, sin embargo, sólo 100 se encuentran activos, informó Jorge Luis Díaz Salinas, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh).

Explicó que al confirmarse y curarse el ejemplar enfermo la notificación ingresa al sistema de seguimiento fitosanitario, sin embargo, ya no está vigente o con daño en el animal.

En entrevista, precisó que el 70 por ciento de las confirmaciones infectaron al ganado vacuno, principalmente becerros; le sigue el porcino y en mucho menor medida, la población canina.

Subrayó que, si bien el parásito transmitido por la mosca Cochliomyia hominivorax está presente en las cuatro regiones del estado, los municipios de la Huasteca registran la mayor infestación, cuya larva se alimenta del tejido vivo y provoca miasis.

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Precisó que derivado de la presencia del gusano barrenador, en la actualidad no existe exportación de ganado a Estados Unidos. "Ahorita están cerradas las fronteras por el gusano barrenador y las medidas son curar las heridas. No hay de otra", recalcó.

"El gusano barrenador va avanzando, viene del sur y que se salió de Panamá. Viene muy rápido y ya nos afectó el 90% de todo San Luis Potosí, pero ya lo tenemos previsto", remató.

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