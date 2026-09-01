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Reportan una fuga de aguas negras

Por Rolando Morales

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Reportan una fuga de aguas negras
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      Una fuga de aguas residuales que presuntamente proviene de un edificio de departamentos permanece activa desde hace varias semanas en la calle Arboledas, entre Privada del Parque y la avenida Nereo Rodríguez Barragán, en la colonia Fuentes del Bosque, en la capital potosina. 

      De acuerdo con los habitantes de la zona, el problema se mantiene pese a los reportes realizados tanto al Ayuntamiento de San Luis Potosí como al Interapas.

      El escurrimiento ha provocado que las aguas residuales se acumulen y corran sobre la vialidad y la banqueta frente al inmueble marcado con el número 420, generando un punto insalubre en una zona utilizada diariamente por peatones Mediante un recorrido por la zona se registró una considerable acumulación de agua frente al edificio, además de humedad y escurrimientos que alcanzan parte de la superficie peatonal.

      Vecinos y usuarios de la zona señalaron que los reportes realizados hasta ahora no han generado una solución efectiva, por lo que la fuga continúa afectando el paso de quienes transitan por este punto. La situación también mantiene el riesgo de que el agua residual se extienda hacia otras áreas de la calle, particularmente ante nuevas lluvias.

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      Durante un recorrido por el sitio, personal municipal confirmó que se busca dar seguimiento al reporte y ubicar a los propietarios de los edificios departamentales involucrados. La explicación proporcionada fue que el mantenimiento de las instalaciones internas de estos inmuebles corresponde a sus propietarios, por lo que se pretende establecer contacto con ellos para determinar el origen de la fuga y atenderla.

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