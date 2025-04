Representantes de indígenas rechazan resolución del TEE

Representantes de diversas comunidades indígenas del municipio de San Luis Potosí, así como la ahora extitular de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas, Palmira Flores García se manifestaron en contra de la resolución del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEE), la cual obliga al Ayuntamiento capitalino a repetir la convocatoria y el proceso de elección de la titularidad de la mencionada unidad.

El pasado 3 de marzo, a las afueras de las instalaciones del TEE, Palmira Flores, acompañada de integrantes de las etnias Otomí, Náhuatl, Tének, Mazahua, Wixárika y Triqui, señalaron encontrarse en contra de la sentencia, pues explicó que vulnera la decisión colectiva de los pueblos de la capital. Esto luego de que la resolución señalara que la convocatoria original no fue debidamente traducida a diversas lenguas indígenas.

Afirmó que la resolución del TEE da preferencia a representaciones no legitimadas que mantienen intereses particulares “no cabe en nuestra cabeza cómo un tribunal emite una sentencia interlocutoria para tumbar un proceso que la colectividad defendió y decidió por su propia organización con el argumento de que no hubo convocatoria huachichil, porque el Ayuntamiento no hizo la convocatoria en un idioma que ni siquiera existe”.

Mencionó que si bien reconocen que existen comunidades indígenas como la huachichil que han buscado reivindicar la identidad, estos mismos han señalado que sus propios vocabularios se encuentran en construcción al contar con apenas 500 palabras.

Por su parte, el pueblo Xi’iuy, mediante los gobernadores tradicionales de los municipios de Santa Catarina, Tamasospo, Alaquines, Rayón y Ciudad del Maíz, emitieron un comunicado en él señalan que la resolución vulnera el derecho de la libre determinación y la autonomía así como muestra un desconocimiento de la representación tradicional y representa un riesgo de afectación a la cohesión comunitaria.

En el caso de la comunidad Mixteca Baja, Flores García los acusó de abandonar el proceso de consulta pública luego de que recibieran el recurso público para trabajar en el grupo técnico, “es evidente que esta comunidad ha trabajado de mala fe”.

Finalmente, exhortó a las comunidades indígenas para evidenciar el actuar del TEE y expresó que se encuentran en toda la disposición para realizar de nueva cuenta el proceso de elección, “para esos líderes que dicen que quieren retener el proceso de consulta, nosotros estamos en contra de hacer eso al contrario lo haremos y les vamos a volver a ganar”.

Durante la manifestación señaló que no hubo la respuesta esperada por parte del TEE, e incluso denunció la presencia de la Guardia Civil Estatal para amedrentar a los participantes.