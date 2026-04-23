Reprueba morenista campañas anticipadas

Aunque no existen denuncias formales por actos anticipados de campaña en San Luis Potosí, las autoridades electorales tendrían que investigar incluso de oficio cuando existan indicios de promoción irregular, señaló el diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado y quien denunció que hay actores políticos que están "haciendo fraudes a la ley".

El señalamiento ocurre en un contexto en el que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) informó que no ha recibido quejas por estos hechos, lo que en la práctica impide iniciar procedimientos o sanciones. Aun así, el legislador sostuvo que la autoridad electoral, tanto local como federal, tiene la responsabilidad de revisar el origen de los recursos con los que se realizan actos públicos que podrían encubrir promoción anticipada.

"Se juega con un doble discurso", expuso, al referirse a eventos que aparentan ser actividades públicas, pero cuyo financiamiento debe ser investigado. Sentenció que cuando se viole la ley deben presentarse denuncias, aunque también dejó abierta la posibilidad de que la autoridad actúe sin ellas si detecta irregularidades.

Arreola Mallol planteó que ante la ausencia de denuncias, los partidos políticos también están obligados a activar sus propios mecanismos internos. En el caso de Morena, explicó que existe la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) que puede sancionar conductas como el uso de recursos públicos, la colocación de espectaculares o la promoción fuera de los tiempos electorales. Sin embargo, defendió que hasta ahora no hay actores dentro del partido que se hayan asumido formalmente en falta.

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