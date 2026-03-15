Reprueba Rocha el Plan B de Sheinbaum

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Sara Rocha Medina, cuestionó el acuerdo alcanzado por los aliados de la 4T para respaldar el llamado "Plan B" de la presidenta Claudia Sheinbaum, que plantea reducir gastos y sueldos en congresos estatales y cabildos para crear una bolsa aproximada de 4 mil millones de pesos destinada a obras en municipios marginados.

La dirigente priista advirtió que la medida no puede aplicarse de manera uniforme, pues muchos municipios enfrentan una situación financiera limitada. "Hay muchos municipios que tienen muy pocos recursos. No debe ser parejo. Hay municipios que a veces batallan para pagar la nómina porque así es y lo sabemos", señaló.

Rocha Medina consideró que, en lugar de trasladar la presión financiera a los gobiernos locales, el gobierno federal debería generar ahorros desde su propio presupuesto. Señaló que en administraciones pasadas se realizaban carreteras y redes de infraestructura, mientras que actualmente —afirmó— se destinan recursos a proyectos que no han generado beneficios económicos ni sociales, a los que calificó como "obras faraónicas".

Respecto a las críticas hechas desde la presidencia hacia el Congreso de San Luis Potosí, señalado como uno de los más costosos del país, Rocha Medina sostuvo que deben revisarse los salarios en todos los congresos estatales y no solo en la entidad. "Que chequen perfectamente cuánto es el salario de cada diputado; no crean que gana uno más que otro, es parejito", indicó.

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Finalmente, afirmó que los municipios han resentido la reducción de recursos federales y la desaparición de programas de coordinación con la federación y los estados. "Los municipios hoy por hoy padecen de todo lo que el gobierno federal les quitó: recursos y programas para poder conveniar", afirmó.