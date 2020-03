Repudian posible ciclovía sobre la avenida Carranza

Comerciantes ubicados en la avenida Venustiano Carranza, se dijeron sorprendidos por la colocación de bolardos de Uresti a Anáhuac, lo que despertó suspicacia y temor de que la autoridad municipal estuviera a punto de colocar una nueva ciclovía en la zona.

Saúl Martínez señaló que la autoridad municipal no ha notificado qué es lo que se realizará en la zona, sin embargo aseguraron “si se atreven a poner una nueva ciclovía seria poco funcional, si la de Himno Nacional es poco funcional no quiero imaginarme este nuevo proyecto”, señaló.

Fabricio Rodríguez quien también comercializa diferentes productos en la zona manifestó “pues hay dudas porque la autoridad no se ha acercado a nosotros, no nos ha dicho qué es lo que están haciendo, esperamos que no sea una ciclovía más”, señaló.

Ana González quien también vende diferentes productos por la zona, señaló que de acuerdo a versiones extra oficiales, se ha informado que los bolardos colocados en la zona, tienen la función de delimitar el área que será pintada para la colocación de parquímetros.