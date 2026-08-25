Repuntan actos de vandalismo

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La Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí reconoció un repunte en los actos de vandalismo contra infraestructura pública, principalmente por cortes intencionales de cableado que han afectado distintos espacios de la ciudad.

Su titular, Christian Azuara, señaló que aunque los robos de material existen, la mayoría de los casos corresponden a daños deliberados que interrumpen el funcionamiento de instalaciones recién rehabilitadas o inauguradas.

El funcionario explicó que uno de los incidentes más recientes ocurrió sobre la avenida Venustiano Carranza, donde una falla en el alumbrado que provocaba parpadeos fue ocasionada por un corte en el sistema eléctrico. Una situación similar se presentó en Cordillera Real, donde la infraestructura apenas tenía una semana de haber sido inaugurada cuando fue vandalizada.

Azuara indicó que este tipo de afectaciones ya se habían reducido en algunos puntos de la ciudad, como el parque de Morales, donde durante más de dos años no se habían registrado daños relevantes al alumbrado público. Sin embargo, aseguró que los reportes volvieron a incrementarse en fechas recientes cuando se instalaron inflables acuaticos en la zona.

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Tan solo el viernes pasado, la dependencia atendió reportes de daños en ocho espacios distintos. Entre los sitios afectados mencionó Carranza, Cordillera Real, el barrio de San Sebastián y la Alameda Juan Sarabia, esta última con incidentes recurrentes. También se registraron casos en otros puntos del Centro Histórico, así como en zonas cercanas a la avenida Morales- Saucito.

El director de Servicios Municipales señaló que la cifra podría ser incluso mayor, ya que en algunos casos el daño ocurre horas o días antes de que sea reportado a la autoridad. No obstante, consideró preocupante que varios de los ataques se hayan presentado el mismo día, lo que refleja una nueva escalada en las afectaciones a la infraestructura urbana.