Repuntan incidencias delictivas en la avenida Seminario

Un repunte en hechos delictivos, principalmente robos con violencia, ha encendido la alerta entre comerciantes y vecinos de la avenida Seminario, ubicada en la colonia Las Mercedes, dentro de la delegación de Villa de Pozos, donde en los últimos meses se han registrado diversos incidentes que evidencian un deterioro en las condiciones de seguridad.

El caso más reciente ocurrió el pasado 23 de abril de 2026, cuando un grupo de delincuentes, entre ellos una mujer, perpetró un robo a un establecimiento comercial. De acuerdo con los reportes, los sujetos sometieron al trabajador, lo amordazaron en el baño y sustrajeron mercancía con un valor aproximado de 100 mil pesos, sin que se reportaran detenciones tras el atraco.

Este hecho se suma a otros eventos similares registrados en la zona. En enero del presente año, un individuo armado asaltó a empleadas de una tienda, a quienes amenazó con un arma de fuego mientras se encontraban en compañía de un menor de edad, situación que generó temor entre locatarios por el nivel de violencia ejercido.

Aunado a ello, comerciantes recordaron que en años anteriores también se han presentado intentos de robo bajo la modalidad de "alunizaje", en la que los delincuentes utilizan vehículos para impactar las cortinas metálicas de negocios, particularmente en establecimientos como casas de empeño ubicadas sobre esta misma vialidad.

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Ante este panorama, afectados señalan la falta de vigilancia constante y patrullajes efectivos en la zona, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la presencia policial y evitar que la incidencia delictiva continúe en ascenso en este sector de la capital potosina.