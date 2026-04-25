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Requiere el STJE más salas de oralidad para liberar trabajo

Por Rubén Pacheco

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
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Aunque no precisó el número específico, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), reconoció que se requieren más salas de oralidad para desahogar la carga de trabajo actual.

Previo a acudir a la preliberación de persona privada de la libertad en el penal de La Pila, Anunció que recientemente se abrieron dos espacios, cuya infraestructura permitirá agilizar y despresurizar el trabajo de las y los jugadores.

En entrevista, la magistrada presidenta estimó que, de acuerdo con los registros internos, en la actualidad los juzgados penales mantienen alrededor de 12 mil asuntos por resolver. "Entonces son bastantes", admitió.

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