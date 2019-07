Requieren mantenimiento mayor 100 vehículos del ayuntamiento capitalino

El Ayuntamiento de San Luis Potosí a través de la Oficialía Mayor avanza en el análisis de las unidades para determinar qué vehículos aún pueden ser reparados, cuáles requieren de una intervención menor y cuáles ya se deben dar de baja.

El Oficial Mayor Luis Miguel Torres Casillas, precisó que en la actualidad el número de vehículos oficiales con los que cuenta el Gobierno capitalino alcanza las 800 unidades, no obstante, se avanza en el estudio para determinar cuál es la situación y condiciones que presentan.

"Hasta el momento, se ha detectado que al menos un centenar sí requieren de la intervención o mantenimiento mayor, por lo que igualmente se analiza la conveniencia de mandarlos reparar o si mejor, no se envían al taller porque podría resultar un gasto innecesario por parte del Ayuntamiento".

De esta manera, añadió Torres Casillas, avanzamos en el diagnóstico que también se hace de cada una de las unidades, ya que cada vehículo presenta una problemática muy en particular, y varía ya que también pertenecen a distintas direcciones de la administración municipal.

Aclaró que esta situación no se concentra en alguna área en particular del Ayuntamiento, "es decir, no es privativa de una dependencia en específico, y también en las delegaciones se tienen varios requerimientos en este aspecto, de ahí la necesidad de avanzar en un análisis muy minucioso para priorizar a aquellas que otorgan un servicio más directo a la población potosina".

En cuanto a la desincorporación de vehículos que ya se consideren inservibles, el Oficial Mayor añadió que se seguirá con el procedimiento que marca la ley, en el cual debe participar la Sindicatura.