Rescatan el lago de los patos en la Alameda

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que continúan los trabajos de rehabilitación en el lago de los patos de la Alameda Juan Sarabia, los cuales presentan un avance aproximado del 55 por ciento y se prevé que concluyan hacia finales de este mes.

El funcionario explicó que las labores se realizan de manera manual con personal del área de Imagen Urbana, con apoyo de Parques y Jardines, quienes actualmente trabajan en la recuperación de la llamada fuente de los patos. Una vez que se concluya esta intervención, se iniciará la rehabilitación del área destinada a los peces dentro del mismo espacio.

Azuara señaló que, de forma paralela, se llevan a cabo trabajos de mejora en la infraestructura del parque, entre ellos el reemplazo de piezas dañadas del piso con cantera roja tipo "sangre de pichón", con el objetivo de mejorar la imagen del sitio y conservar sus características tradicionales.

El director de Servicios Municipales añadió que estas acciones forman parte de un programa más amplio de mantenimiento de áreas verdes en la ciudad. Como ejemplo, mencionó que recientemente se plantaron árboles de entre cuatro y cinco metros de altura en la Plaza del Carmen, donde se identificaron espacios adecuados para reforzar el arbolado.

