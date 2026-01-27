Resgistra SGS 30 accidentes en el fin de semana

Para la Guardia Civil de Soledad, el pasado fin de semana fue un periodo "movido" en cuanto a percances vehiculares, pues se registraron 30 hechos de tránsito, aunque, por fortuna, sin víctimas mortales que lamentar.

La corporación exhortó a las y los ciudadanos que transitan por este municipio a respetar los límites de velocidad, atender la señalética vial y evitar

conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes.

El viernes 23 se reportaron 15 accidentes de los cuales, siete derivaron en actas convenio y sin que se registraran personas lesionadas o fallecidas. El sábado 24 hubo siete percances de los cuales se levantaron dos actas convenio. Ese día se dio cuenta de dos personas lesionadas y no se reportaron fallecimientos.

En cuanto al domingo 25, ese día sucedieron ocho hechos de tránsito y todos con firma de acta convenio por parte de los involucrados. Una persona resultó lesionada y no hubo decesos.

La Guardia Civil de Soledad, a través de su Dirección de Seguridad Vial y Movilidad, mantiene operativos permanentes de prevención y vigilancia vial para disminuir en lo posible los riesgos a la integridad física tanto de peatones como de automovilistas.