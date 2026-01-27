Resgistra SGS 30 accidentes en el fin de semana
Por fortuna no hubo decesos qué lamentar en los percances
Para la Guardia Civil de Soledad, el pasado fin de semana fue un periodo "movido" en cuanto a percances vehiculares, pues se registraron 30 hechos de tránsito, aunque, por fortuna, sin víctimas mortales que lamentar.
La corporación exhortó a las y los ciudadanos que transitan por este municipio a respetar los límites de velocidad, atender la señalética vial y evitar
conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes.
El viernes 23 se reportaron 15 accidentes de los cuales, siete derivaron en actas convenio y sin que se registraran personas lesionadas o fallecidas. El sábado 24 hubo siete percances de los cuales se levantaron dos actas convenio. Ese día se dio cuenta de dos personas lesionadas y no se reportaron fallecimientos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En cuanto al domingo 25, ese día sucedieron ocho hechos de tránsito y todos con firma de acta convenio por parte de los involucrados. Una persona resultó lesionada y no hubo decesos.
La Guardia Civil de Soledad, a través de su Dirección de Seguridad Vial y Movilidad, mantiene operativos permanentes de prevención y vigilancia vial para disminuir en lo posible los riesgos a la integridad física tanto de peatones como de automovilistas.
no te pierdas estas noticias
Semujeres presume avances en control interno y evaluación institucional
Redacción
La dependencia informó resultados de 2025
Ayuntamiento reconoce incidente con menor en Morales
Redacción
Anuncian demolición de palapas en mal estado
Ordena Galindo investigar alza salarial a director de Interapas
Rolando Morales
El alcalde señaló que dicho ajuste no corresponde a la política de sueldos en el Ayuntamiento