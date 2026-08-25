Generan los mercados hasta 30 T. de basura

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Los mercados municipales de San Luis Potosí concentran una de las mayores fuentes de residuos sólidos de la ciudad pues de acuerdo con el director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, únicamente en las áreas atendidas por el Ayuntamiento se retiran diariamente entre 25 y 30 toneladas de basura, principalmente desechos orgánicos generados por la actividad comercial de estos centros de abasto.

San Luis Potosí residuos mercados municipales

El funcionario explicó que en este centro de abasto la generación total de residuos ronda las 30 toneladas diarias, una cifra integrada en su mayoría por desechos orgánicos provenientes de productos que no logran comercializarse.

Señaló que, para evitar acumulaciones, personal municipal realiza labores de supervisión y limpieza desde las primeras horas de la madrugada, con un operativo que inicia alrededor de las 2:00 de la mañana.

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Manejo y retos en la recolección de residuos

Mendieta Rivera reconoció que uno de los problemas recurrentes ha sido la disposición inadecuada de residuos fuera de las áreas destinadas para ello. Indicó que los contenedores instalados en el Mercado República son de uso exclusivo para locatarios, aunque durante años algunos ciudadanos utilizaron esos espacios para abandonar basura.

En el caso del Mercado Hidalgo, detalló que las condiciones de infraestructura representan un desafío adicional, ya que el inmueble fue construido sin un espacio específico para la recolección de residuos. Para atender esta situación, el Ayuntamiento coloca un camión recolector en tres horarios distintos durante el día. Actualmente, cada unidad llega a captar hasta 15 toneladas de basura, una cantidad superior a las 10 toneladas que se recolectaban anteriormente.

El director señaló que los residuos orgánicos continúan siendo los más difíciles de manejar debido a que comienzan a descomponerse en menos de 24 horas, generando lixiviados, malos olores y la presencia de fauna nociva como roedores, mosquitos y animales en situación de calle.