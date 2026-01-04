Respalda Gallardo postura de Sheinbaum en caso Venezuela

El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, expresó su respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, luego del pronunciamiento emitido por el Gobierno Federal en torno al caso del presidente venezolano Nicolás Maduro, al subrayar que los conflictos internacionales deben resolverse por la vía legal y diplomática y no mediante acciones unilaterales.

A través de sus redes sociales, el mandatario potosino sostuvo que las y los gobernadores del país coinciden en apoyar la postura constitucional de la titular del Ejecutivo federal, al considerar que el respeto a la soberanía de las naciones, el diálogo y la intervención de organismos internacionales deben prevalecer ante cualquier diferendo entre Estados.

"Las gobernadoras y los gobernadores respaldamos la postura constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, convencidos de que los conflictos deben resolverse por la vía del derecho, el diálogo y los organismos internacionales", publicó Gallardo Cardona, al tiempo que reiteró su compromiso, desde San Luis Potosí, con una conducción responsable del Estado que privilegie la paz y el respeto entre las naciones.

De manera paralela, el gobernador difundió el documento titulado Pronunciamiento de las Gobernadoras y los Gobernadores de la Cuarta Transformación, en el que se manifiesta un respaldo pleno a la política de seguridad impulsada por el Gobierno de México y se destaca la coordinación permanente entre los estados y el Gabinete de Seguridad federal.

En dicho comunicado, las y los mandatarios estatales resaltan los resultados alcanzados en materia de seguridad pública, entre ellos la reducción del 37 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, así como la disminución de delitos de alto impacto, cifras que atribuyen a la estrategia nacional encabezada por la presidenta Sheinbaum.

El pronunciamiento también subraya el papel de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las instituciones de seguridad pública, cuyo actuar. señalanse rige por el respeto a la Constitución y a los derechos humanos, además de reafirmar el compromiso de mantener una coordinación permanente y corresponsable con el Gobierno de la República para fortalecer la gobernabilidad y la paz social en el país.