Respalda Soledad veto a Ley de Alcoholes

El alcalde de Soledad Gilberto Hernández Villafuerte, señaló que apoyará el veto a la reforma de la Ley de Alcoholes, aprobada por el Congreso del Estado para la ampliación del horario de la venta de bebidas alcohólicas.

El edil rechazó la aprobación de esta iniciativa y recalcó que en una reunión que sostuvo en el C4, hizo la petición al Gobernador de que dicha ley sea vetada, "no apoya en nada al combate a la inseguridad del municipio, las tiendas van a tener permiso para vender alcohol hasta las 12 de la noche, es hasta cierto punto irresponsable por parte de los diputados, no sé qué les pasó por su cabeza, que no consultaron a su base".

El presidente municipal reprochó que mientras en los municipios se busca que se disminuya el horario para la venta de alcohol, los diputados sentados desde su curul aprueban una ley de forma irresponsable.

Comentó que antes de aprobar dicha ley, debieron acudir al Cabildo y consultarlo con la alcaldía, y con la población.