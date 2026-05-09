Restaurantes, listos para festejos de las madres

Restaurantes en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se preparan para recibir a cientos de comensales este próximo 10 de mayo, Día de las Madres, considerada una de las fechas de mayor actividad para este sector.

Entre los establecimientos con mayor preferencia por parte de las familias, destacan los ubicados sobre la lateral de la carretera a Matehuala, donde se ofrecen parrilladas y platillos especiales; uno de ellos incluso cuenta con servicio al aire libre. Ambos negocios anunciaron promociones especiales con motivo de esta celebración.

De acuerdo con personal de estos restaurantes, debido a la alta demanda se optó por no realizar reservaciones, por lo que las mesas se ocuparán conforme lleguen las familias. Ante esta situación, en estos y otros establecimientos de la capital potosina, ya se prevén largas filas de personas en espera de un lugar.

Entre las promociones que ofrecen algunos restaurantes se encuentra que, al consumir cierta cantidad en alimentos y bebidas, la madre de familia no paga. Otros negocios contemplan entregar algún detalle a las mamás y ofrecer música en vivo después de cierto horario. Los restaurantes de mariscos también reportan una alta demanda durante esta temporada.

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Mientras los restauranteros se preparan para un fin de semana de intensa actividad, las familias estiman gastar hasta tres mil pesos en este tipo de celebraciones.