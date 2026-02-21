Retiran 250 tn de basura de lotes baldíos en Simón Díaz

En la colonia Simón Díaz fueron retiradas más de 250 toneladas de residuos acumulados en lotes baldíos donde, de acuerdo con vecinos, era frecuente el abandono de muebles y desechos de gran tamaño. Las acciones forman parte de la estrategia denominada "Ecología Táctica", que contempla la intervención inmediata de puntos con problemas ambientales.

Durante los trabajos también se atendieron predios ubicados en Camino Viejo al Aguaje y espacios. Además de la limpieza, se instalaron reflectores y lámparas con el objetivo de mejorar la visibilidad y las condiciones de seguridad en la zona.

El director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, señaló que en estas labores se contó con maquinaria pesada proporcionada por la empresa Red Ambiental, lo que permitió acelerar el retiro de grandes volúmenes de basura. Las acciones se extenderán hasta la próxima semana para concluir los puntos detectados.

Por su parte, el secretario de Bienestar, Edmundo Torrescano Medina, pidió a la población conservar en buen estado los espacios ya rehabilitados y continuar reportando terrenos que requieran intervención.

