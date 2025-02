Retomará Morena tema de cuidadoras

Morena retomará la iniciativa de Ley de Protección a Personas Cuidadoras, después de haber sido desechada por las Comisiones de Salud y Hacienda, señaló la diputada Jessica Gabriela López Torres.

La legisladora informó que ya ha estado en comunicación con Mariana Hernández Noriega, activista impulsora de dicha iniciativa, para retomar el proyecto y volver a presentarlo al Congreso del Estado.

La iniciativa ciudadana, presentada en la pasada Legislatura, fue desechada bajo el argumento de no contar con un impacto presupuestal para su ejecución. La iniciativa proponía, entre otras cosas, establecer un Sistema Estatal de Cuidados y brindar un apoyo económico a personas cuidadoras.

“El tema de personas cuidadoras no es solamente un tema de presupuesto, sí abarca el tema económico, pero también es un tema de brindar políticas públicas de atención, de salud mental, de entretenimiento para las personas que cuidan a otros miembros de su familia”, comentó Gabriela López.

La diputada declaró que el Congreso debe tener la sensibilidad para voltear a ver causas como esta, que por falta de información, no han sido apoyadas por los legisladores.

“Ha sido un tema de falta de información, como Congreso y como sociedad, no estamos previendo el tema de los cuidados. Los cuidados es algo que brindamos todos, que todos necesitamos, y no nos damos cuenta hasta que no los tenemos o hasta que estamos en una situación compleja de tener en casa a una persona con discapacidad”, señaló.